Хакери атакували The Kyiv Independent: які наслідки

Хакери отримали доступ до розсилки The Kyiv Independent і надіслали повідомлення, які нагадують ті, які раніше з'явилися після зламу державного застосунку повітряної тривоги.

Про це повідомила головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

"З учорашньої ночі The Kyiv Independent під хакерською атакою, найімовірніше російською", – написала вона у Facebook.

За її словами, хакери отримали доступ до нашої CMS (адмінки) сайту і одного з сервісів надсилання розсилок. Вони використали це, щоб надіслали розсилку на адреси з нашої бази підписників і опублікувати аналогічні пости на сайті.

"Повідомлення були російською мовою і за змістом нагадували повідомлення, яке хакери помістили в державному застосунку повітряної тривоги при зламі три дні тому. Ми не можемо підтвердити, що джерело атаки те саме, але є спільні ознаки", – написала Руденко.

Це були такі повідомлення, як "Зеленского расстреляли на границе с Россией" тощо.

Пости на сайті одразу видалили, підписникам надіслали лист із поясненням, і вразливість вночі знайшли і закрили.

"Але сьогодні вдень почалась друга хвиля. Цього разу хакери надіслали листи російською і англійською. Наша команда зараз працює з повною включеністю, щоб розібратись з цим якомога швидше і закрити всі можливі вразливості", – розповіла головна редакторка.

Вона запевнила, що фінансову інформацію (банківські дані людей, які підтримують видання тощо) – у безпеці.

"Поки немає підстав вважати, що хакери отримали доступ до чогось, окрім адмінки та сервісу відправки, але ми продовжуємо це перевіряти", – зазначила Руденко.

За її словами, це перший такий злам за майже п'ять років роботи The Kyiv Independent.

Нагадаємо:

Офіційний додаток "Повітряна тривога" у неділю 1 листопада ввечері було зламано – сповіщення показували радіаційну та хімічну небезпеку.

Вже вночі 2 листопада невідомі зламали мобільний застосунок Міністерства надзвичайних справ Росії, який зокрема сповіщає населення про повітряні тривоги, та розіслали попередження про ядерну загрозу.