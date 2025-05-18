У червні Мінцифри запустить ШІ-агента на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації планує у червні цього року запусти у бета-версію ШІ-агента на порталі "Дія", який працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.

Інтеграція технологій штучного інтелекту є частиною більшого плану міністерства перетворити застосунок "Дія" на повноцінного ШІ-агента. За словами Федорова, вже з червня користувачі зможуть не лише ставити запитання, наприклад, де знайти найближчий ЦНАП або яку довідку підготувати для перетину кордону, а й замовляти послуги звичайним текстовим запитом.

"Достатньо буде просто написати: "надішли мені довідку про доходи за 2023 рік",– і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ", – пояснив міністр.

Окремо він зазначив, що ШІ допоможе спростити навіть складні бюрократичні процеси, зокрема оформлення компенсацій за зруйноване майно. У майбутньому для цього достатньо буде написати в чаті, що будинок пошкоджено внаслідок обстрілу, і система поетапно проведе користувача через процес: запросить фото, сформує заяву, перевірить інформацію в реєстрах і відправить її до відповідної комісії.

Також Федоров додав, що у перспективі голосовий доступ до державних послуг стане нормою, а класичні інтерфейси — поступово відійдуть у минуле.

Нагадаємо:

У кітні 2025 року на порталі "Дія" запустили в бета-режимі нову послугу заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.