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З червня банки платитимуть за шеринг документів у "Дії"

Олексій Артемчук — 21 травня, 09:51
З червня банки платитимуть за шеринг документів у Дії
ЕП

Міністерство цифрової трансформації з 1 червня запроваджує перший платний сервіс у застосунку "Дія" — шеринг документів для банків.

Про це повідомив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк для Forbes.

У перспективі планується монетизація ще двох сервісів: "Дія.Підпис" та Diia.OAuth. Згідно з планом Мінцифри, використання "Дія.Підпис" стане платним для юридичних осіб. Це дасть можливість бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо у застосунку.

Також готується запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth. За словами Вовка, "завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія".

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.

Дія Мінцифри

Мінцифри

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