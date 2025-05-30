Новые лимиты на переводы и платная услуга в "Дії": что изменится в Украине с 1 июня

С 1 июня 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В частности они касаются лимитов на переводы с карты на карту для двух категорий банковских клиентов.

ЭП рассказывает подробнее о том, что изменится для украинцев в июне 2025 года.

Новые лимиты на переводы

С 1 июня 2025 года банки вводят новые лимиты на переводы средств для клиентов, отнесенных к категориям среднего и низкого риска. Лимиты снизили со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.

Такое решение предусмотрено меморандумом о прозрачности финансовых услуг, который банки подписали еще в декабре 2024 года.

Эти лимиты не будут применять к клиентам с подтвержденными источниками доходов, в частности зарплатных клиентов банков, волонтеров и "других клиентов с подтвержденными доходами". Для них размер ограничения на переводы установят в размере подтвержденного дохода. Для клиентов с высоким уровнем риска установили лимит в размере 50 тыс. грн в месяц.

Больше о том, почему банки ограничивают переводы, читайте в материале ЭП: "Переводы с карты на карту ограничат еще больше. Почему банки это делают".

Платный сервис в "Дії"

Министерство цифровой трансформации с 1 июня вводит первый платный сервис в приложении "Дія" - шеринг документов для банков.

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить единоразово 21 617 грн, далее - 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами, пишет Forbes Ukraine. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) - платным.

По словам руководителя команды внедрения "Дії" Алексея Вовка, среднее количество шерингов документов через "Дію" превышает 1,3 млн в месяц.

В дальнейшем Минцифры планирует монетизировать еще два сервиса - Diia.OAuth и "Дія.Підпис" для юридических лиц. Это даст возможность бизнесу подписывать документы онлайн непосредственно в приложении.

Также готовится запуск сервиса электронной идентификации Diia.OAuth. Благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с Порталом Дія.

ИИ-агент на портале "Дія"

Министерство цифровой трансформации планирует в июне запустить в бета-версию ИИ-агента на портале "Дія", который будет работать как чат-бот на основе большой языковой модели, отвечая на вопросы граждан в формате живого диалога.

Интеграция технологий искусственного интеллекта является частью большего плана министерства превратить приложение "Дія" в полноценного ИИ-агента.

Пользователи смогут не только задавать вопросы, например, где найти ближайший ЦПАУ или какую справку подготовить для пересечения границы, но и заказывать услуги обычным текстовым запросом.

"Достаточно будет просто написать: "пришли мне справку о доходах за 2023 год",- и ИИ автоматически найдет нужную информацию в реестре и отправит документ", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Временные ограничения на границе с Польшей

В середине июня заканчиваются временные ограничения в пункте пропуска Краковец-Корчова. С 8 мая на границе продолжаются дорожные работы. В частности, заменяют асфальтовое покрытие на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского со стороны Польши.

Пограничники советуют заранее планировать маршруты и пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: Смильница, Нижанковичи, Рава-Русская, Грушев или Угринов.