Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалют: що він передбачає

24 квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Документ передбачає визначення віртуального активу (ВА). Це особливий вид цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Гетманцев зазначив, що віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

Редакція законопроєкту, запропонована до першого читання, передбачає, зокрема, ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні Закону "Про платіжні послуги".

Проект поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

токени з прив’язкою до активів – їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;

токени електронних грошей – прив’язані до однієї офіційної валюти;

інші віртуальні активи – категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів. Тут нами запропонована модель, відповідно до якої Регулятор буде визначати які саме віртуальні активи (крім токенів з прив'язквою до активів та токенів електронних грошей) будуть належати до цієї категорії.

Право власності на ВА набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду і підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі.

Публічна пропозиція ВА вимагає оформлення "білої книги" – документа з детальною інформацією про актив, емітента та ризики. "Біла книга" є обов’язковим документом для публічної пропозиції, який має бути правдивим, чітким і не вводити в оману. Маркетингові повідомлення повинні відповідати цій інформації, містити застереження про ризики та не поширюватися до оприлюднення "білої книги."

Постачальники послуг, пов’язаних із оборотом ВА (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам та забезпечувати захист клієнтів.

Щодо оподаткування, то передбачається:

окреме оподаткування прибутку від операцій з ВА;

податок сплачується із прибутку, а не з обсягу операцій;

обмін одного ВА на інший не оподатковується;

доходи в межах однієї мінімальної зарплати – без податків;

фізособи самі декларують доходи та сплачують податки;

у разі продажу активів, придбаних до набуття чинності законом, протягом 2026 року можна буде застосувати пільгову ставку ПДФО – 5%.

Нагадаємо:

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.

Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.