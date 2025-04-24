Комитет Рады поддержал законопроект о легализации криптовалют: что он предусматривает

24 апреля комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о виртуальных активах и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Документ предусматривает определение виртуального актива (ВА). Это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Гетманцев отметил, что виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Редакция законопроекта, предложенная к первому чтению, предусматривает, в частности, отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона "О платежных услугах".

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам - их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

токены электронных денег - привязаны к одной официальной валюте;

другие виртуальные активы - категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам. Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут принадлежать к этой категории.

Право собственности на ВА приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи.

Публичное предложение ВА требует оформления "белой книги" - документа с подробной информацией об активе, эмитенте и рисках. "Белая книга" является обязательным документом для публичного предложения, который должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать предостережения о рисках и не распространяться до обнародования "белой книги".

Поставщики услуг, связанных с оборотом ВА (хранение, торговля, перевод и т.д.), должны пройти авторизацию, соответствовать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Что касается налогообложения, то предусматривается:

отдельное налогообложение прибыли от операций с ВА;

налог уплачивается с прибыли, а не с объема операций;

обмен одного ВА на другой не облагается налогом;

доходы в пределах одной минимальной зарплаты - без налогов;

физлица сами декларируют доходы и уплачивают налоги;

при продаже активов, приобретенных до вступления в силу закона, в течение 2026 года можно будет применить льготную ставку НДФЛ - 5%.

Напомним:

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что сделает все возможное, чтобы до начала лета в Украине приняли законопроект по легализации криптовалют.

Украинские госслужащие задекларировали на 10% больше криптовалюты, чем в прошлом году. Всего в декларациях за 2024 год зафиксировано более 2 000 упоминаний о цифровых активах.