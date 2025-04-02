Українські чиновники збільшили запаси криптовалюти на 10% за рік: де найбільше

Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227).

Чиновники міського рівня задекларували 119 випадків, а найменше криптоактивів виявилося у представників ЗСУ та НАБУ — 77 і 38 декларацій відповідно.

Географічно найбільше держслужбовців із криптовалютними активами у Києві (582 декларації) та Київській області (185). Серед регіонів лідирують Харківщина (172), Дніпропетровщина (167) та Львівщина (133).

Найпопулярнішою криптовалютою став стейблкоїн Tether (USDT) — його задекларували 802 чиновники. На другому місці Bitcoin (BTC, XBT) — 731 декларація, третє місце посів Ethereum (ETH) — 713 випадків.

Серед держслужбовців найбільше біткоїнів задекларував голова парламентського Комітету з питань екологічної політики Олег Бондаренко — 80 BTC, що на 1 квітня оцінюється у 279,4 млн грн. Лідером за обсягом Ethereum став депутат Сергій Майзель — у нього 200 токенів вартістю 15,5 млн грн. Найбільше USDT вказав у декларації начальник департаменту Офісу Генпрокурора Віталій Бровко — 847 908 токенів на суму близько 35 млн грн.

За оцінками Опендатабот, колишній заступник голови Держслужби геології та надр Роман Сарамага міг би очолити цей рейтинг, оскільки у 2021 році він задекларував 380,95 BTC, які нині коштували б 1,33 млрд грн. Проте він заявив, що втратив доступ до активів. Аналогічна ситуація у депутата Подільської райради Одеської області Ігоря Осіпова — раніше він декларував 1 800 ETH (понад 140 млн грн), але у новій декларації зазначив, що також втратив доступ.

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Нагадаємо:

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.