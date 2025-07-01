Сенат США ухвалив "один великий прекрасний закон" Трампа

Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".

Про це пише Bloomberg.

Документ передбачає значне скорочення податків і одночасне збільшення державних витрат. Голосування в Сенаті пройшло після довгих дебатів, а фінальний результат став можливим завдяки вирішальному голосу віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Тепер законопроєкт повернеться до Палати представників для повторного голосування з урахуванням правок, після чого його має підписати президент Дональд Трамп.

Ілон Маск, колишній союзник Трампа, різко розкритикував документ. За його словами, ухвалення цього закону "мчить США у боргове рабство" і знищує будь-яку ефективність державного управління.

Після ухвалення законопроєкту індекс Bloomberg Dollar Spot Index піднявся до сесійного максимуму, сигналізуючи про короткострокову впевненість інвесторів у стабільності американської валюти. Проте економісти застерігають, що ухвалення пакету зменшення податків на тлі зростаючих державних витрат може мати серйозні фіскальні наслідки у середньостроковій перспективі.

Аналітики зазначають, що таке поєднання різко знижує податкові надходження при збереженні або навіть збільшенні бюджетних витрат, що створює ризик значного зростання державного боргу. За прогнозами незалежних дослідницьких центрів, ухвалений законопроєкт збільшить на приблизно 3 трлн доларів бюджетний дефіцит США протягом наступного десятиліття.

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Нагадаємо:

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся конфлікт навколо субсидій на десятки мільярдів доларів. Президент погрожує скасувати підтримку компаній бізнесмена.

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроєкту про зниження податків.