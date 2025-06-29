У Сенаті США проголосували за розгляд "великого, красивого закону" Трампа

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Про це повідомляє Associated Press.

51 сенаторів проголосувало за, тоді як 49 – проти. У залі засідання розгорталися напружені сцени, коли голосування зупинилося, затягнувшись на понад три години, оскільки сенатори, які не погоджувалися, зібралися для переговорів і провели закриті засідання поза залою.

Врешті-решт, двоє республіканців виступили проти пропозиції продовжити, приєднавшись до всіх демократів.

Не всі законодавці з Республіканської партії підтримують пропозиції щодо скорочення витрат на Medicaid, продовольчі талони та інші програми як спосіб допомогти покрити витрати на продовження податкових пільг Трампа на суму близько 3,8 трильйона доларів.

Перед голосуванням Білий дім опублікував заяву про адміністративну політику, в якій зазначив, що «рішуче підтримує прийняття» законопроекту. Сам Трамп у суботу перебував на своєму полі для гольфу у Вірджинії, а сенатори-республіканці публікували повідомлення про цей візит у соціальних мережах.

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Нагадаємо:

Жорсткі консервативні республіканці в Сенаті США і мільярдер Ілон Маск не показали жодних ознак ослаблення своєї негативної позиції до законопроєкту Дональда Трампа зі скорочення податків і збільшення державних витрат.