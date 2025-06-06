Трамп обірвав зв’язки з Маском після нищівної критики податкової політики

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроєкту про зниження податків.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників Білого дому.

Це суперечить попередній заяві іншого чиновника Білого дому, який стверджував, що Трамп і Маск мали поговорити цього дня.

У четвер між Трампом — найвпливовішим політичним лідером — і Маском — найбагатшою людиною світу — розгорівся публічний конфлікт, переважно в соцмережах, який ознаменував різкий розрив їхніх тісних раніше стосунків.

У п’ятницю перед відкриттям біржі акції Tesla підскочили на 5% після повідомлень, що Трамп і Маск можуть поговорити. Напередодні акції компанії впали на 14%, що призвело до втрати приблизно $150 мільярдів ринкової вартості — найбільше одноденне падіння в історії виробника електромобілів.

Маск фінансово підтримував президентську кампанію Трампа, а згодом очолив у Білому домі суперечливу ініціативу зі скорочення держслужбовців і зменшення видатків.

Однак кілька днів тому між ними почав назрівати конфлікт: Маск пішов із посади голови Департаменту з підвищення ефективності держапарату та різко розкритикував податково-бюджетний законопроєкт Трампа. Цей конфлікт ускладнює просування законопроєкту, який є головним пріоритетом президента в Конгресі, контрольованому республіканцями.

Маск назвав законопроєкт, що включає більшість внутрішньополітичних ініціатив Трампа, "огидним злом" і попередив, що він занадто сильно збільшить державний борг, який вже сягає $36,2 трильйона.

Документ нещодавно з мінімальною перевагою був ухвалений Палатою представників і зараз перебуває на розгляді в Сенаті. Республіканці кажуть, що в нього ще вноситимуть зміни. Незалежні аналітики прогнозують, що законопроєкт збільшить державний борг на $2,4 трильйона за 10 років.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що перебуває на зв’язку з Маском.

"Я не вказую йому, як будувати ракети, і хотів би, щоб він не вказував мені, як писати закони і приймати їх", — сказав він у коментарі CNBC.

Нагадаємо:

Акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском

У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

Читайте також: "З ним покінчено". Як амбітні плани Маска в Білому домі закінчилися провалом