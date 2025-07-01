Tesla може втратити підтримку уряду США: погрози Трампа обвалили акції

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся конфлікт навколо субсидій на десятки мільярдів доларів. Президент погрожує скасувати підтримку компаній бізнесмена.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зупинити виплати федеральних субсидій компаніям Ілона Маска, зокрема Tesla та SpaceX. Це стало відповіддю на критику Маска податкового законопроєкту, який передбачає скасування пільг на купівлю електромобілів.

"Більше ніяких запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів, і наша країна заощадить цілу купу грошей", — заявив Трамп журналістам. За його словами, компанії Маска отримують рекордні суми допомоги, і без них підприємець "мусив би повернутися в Африку".

Акції Tesla впали на 4% після заяв президента. Згідно з даними, компанія отримала 2,8 мільярда доларів лише у вигляді регуляторних кредитів у 2024 році. Загалом бізнес Маска залежить від понад 22 мільярдів доларів федеральних контрактів.

Маск у відповідь заявив, що "все треба скасувати", і пригрозив політичними кроками проти прихильників реформи. Він також назвав законопроєкт "божевільним і руйнівним", пообіцявши витратити гроші на те, щоб законодавці "втратили свої місця".

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Нагадаємо:

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроєкту про зниження податків.