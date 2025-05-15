Рубль виріс до максимуму за два роки на тлі переговорів в Туреччині

Курс рубля досяг найвищого рівня з травня 2023 року, піднявшись до 80,22 за дол на внутрішньому ринку.

Про це пише Bloomberg.

Зміцнення російської валюти збіглося з прибуттям делегацій до Туреччини для перших прямих переговорів між Москвою і Києвом із 2022 року.

Згідно зі звітом Банку Росії, внутрішній попит на іноземну валюту знижується. "Апетит до іноземної валюти в Росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій на Московській біржі і припинення торгів доларом і євро", — йдеться в повідомленні регулятора.

На зростання рубля також вплинули високі процентні ставки та стабільна конверсія валютної виручки з боку експортерів, попри падіння цін на нафту.

Нагадаємо:

Російський рубль відносно долара зміцнився на 40% з початку року через очікування послаблення напруженості між РФ та США.

22 листопада 2024 року курс рубля на міжнародному ринку впав до нового мінімуму: долар вперше з березня 2022 року досяг позначки 103,30 рубля, а євро піднявся до 108,38 рубля.