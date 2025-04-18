Російський рубль укріпився нижче позначки 81 за долар, досягнувши найвищого рівня з 28 червня 2024 року, на тлі зростання цін на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Станом на 12:00 рубль виріс на 1,5% — до 80,90 за долар на тлі неактивної торгівлі перед святкуванням православного Великодня. Ціни на нафту — головний експортний товар Росії — зросли 17 квітня на 3%.

"З початку року рубль подорожчав проти долара більш ніж на 40%, переважно через очікування послаблення напруженості між Росією та США", - пише агентство.

По відношенню до китайського юаня — валюти, яку Центробанк Росії активно використовує для валютних інтервенцій і яка наразі є найпопулярнішою іноземною валютою в країні — рубль підріс на 0,1%, до 11,08 юаня на Московській біржі.

Нагадаємо:

22 листопада 2024 року курс рубля на міжнародному ринку впав до нового мінімуму: долар вперше з березня 2022 року досяг позначки 103,30 рубля, а євро піднявся до 108,38 рубля.