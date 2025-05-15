Рубль вырос до максимума за два года на фоне переговоров в Турции

Курс рубля достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, поднявшись до 80,22 за долл на внутреннем рынке.

Об этом пишет Bloomberg.

Укрепление российской валюты совпало с прибытием делегаций в Турцию для первых прямых переговоров между Москвой и Киевом с 2022 года.

Согласно отчету Банка России, внутренний спрос на иностранную валюту снижается. "Аппетит к иностранной валюте в России постепенно снижается и уже упал до самого низкого уровня с момента введения санкций на Московской бирже и прекращения торгов долларом и евро", - говорится в сообщении регулятора.

На рост рубля также повлияли высокие процентные ставки и стабильная конверсия валютной выручки со стороны экспортеров, несмотря на падение цен на нефть.

Напомним:

Российский рубль относительно доллара укрепился на 40% с начала года из-за ожиданий ослабления напряженности между РФ и США.

22 ноября 2024 года курс рубля на международном рынке упал до нового минимума: доллар впервые с марта 2022 года достиг отметки 103,30 рубля, а евро поднялся до 108,38 рубля.