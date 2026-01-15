Росія витратила мільярд рублів на розробку аналога "Віагри", але проєкт провалився

У Росії витратили близько 1 млрд руб. з федерального бюджету на розробку вітчизняного ліків від імпотенції, але так і не отримали результату.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на доповідь Рахункової палати РФ.

За даними відомства, проєкт, який вів Науковий центр біомедичних технологій Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА), отримував фінансування з 2017 по 2025 рік.

Він був спрямований на вивчення природних властивостей мускусу кабарги — секрету пахучої залози оленя — і створення нових препаратів на його основі, зокрема, ліків для корекції еректильної дисфункції, підвищення працездатності, лікування черепно-мозкових травм та ішемічного інсульту.

В рамках проєкту передбачалося побудувати розплідник для розведення і утримання кабарги в Горно-Алтайську, а також лабораторію в Красногорському районі Підмосков'я.

Спочатку планувалося, що випуск готової продукції почнеться в 2020 році, але терміни постійно переносилися.

Так, розплідник ввели в експлуатацію тільки в червні 2024-го, а будівництво лабораторії, де мали розробляти ліки, досі не завершили.

