Росія готується до мінімальної ціни на нафту з 2020 року

У Росії знизили очікування щодо ціни на нафту на 2025 рік.

Про це пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс" з посиланням на дані Мінекономрозвитку.

Так, середньорічну ціну Urals у 2025 року понизили до $56 за барель. Як пише The Moscow Times, це мінімальна ціна з 2020 року, коли через пандемію попит на нафту впав, і середньорічна ціна Urals склала $41,7 за барель. До цього російська нафта коштувала менше у 2015-2016 роках ($51,2 і $41,9 відповідно).

Новий прогноз нижчий не тільки від закладеної в бюджет ціни $69,7 за барель, а й від так званої ціни відсікання $60/барель, на основі якої плануються витрати.

Нафтогазові доходи, вищі за ціну відсікання, спрямовують до Фонду національного добробуту (ФНД), а якщо фактична вартість нафти виявляється нижчою за $60, кошти, яких бракує, беруть із ФНД.

На 1 квітня в ньому залишалося 3,27 трлн рублів ліквідних активів.

Нагадаємо:

Центробанк Росії у своєму лютневому прогнозі закладав очікування цін на російську нафту у 2025 році - $65 за барель, у 2026 році - $60.