Україна витратила майже три мільярди валютних резервів у травні

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $44,54 млрд.

Про це повідомляє Національний банк України.

У травні вони скоротилися на 4,6% через активні валютні інтервенції НБУ та боргові виплати держави.

Чистий продаж валюти НБУ у травні склав $2,96 млрд: регулятор продав $2,96 млрд і викупив лише $1,3 млн. Одночасно уряд отримав $1,36 млрд, з яких $1,13 млрд надійшли від ЄС у межах ініціативи G7 ERA, ще $227,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.

На обслуговування й погашення державного боргу було витрачено $310,1 млн, зокрема:

$184,4 млн – на валютні ОВДП,

$67,1 млн – борг перед ЄІБ,

$30,2 млн – борг перед ЄБРР,

$28,4 млн – інші кредитори.

Крім того, Україна сплатила МВФ ще $296,3 млн.

Позитивний внесок у резерви дала переоцінка активів: завдяки змінам ринкової вартості фінансових інструментів резерви зросли на $55,8 млн.

Попри скорочення, обсяг міжнародних резервів перевищує показник на початок року та забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46,68 млрд доларів. У квітні вони зросли на 10,2%.

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів. У березні вони зросли на 5,6%.

Нацбанк підвищив свої очікування щодо міжнародних резервів у 2025 році – з 40,5 млрд дол. до 57,6 млрд дол.