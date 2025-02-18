Росіяни вдвічі частіше просять банки переглянути умови кредиту
В 2024 році кількість заяв на зміну умов кредитних договорів у Росії зросла майже вдвічі, досягнувши 4,1 млн.
Про це пише The Moscow Times з посилання на дані ЦБ РФ.
Зазначається, що під реструктуризацію потрапили як споживчі кредити, так і позики малого та середнього бізнесу.
Регулятор пояснює ситуацію різким зростанням боргового навантаження після буму кредитування, прискоренням інфляції та фінансовими труднощами в окремих регіонах.
"Частка проблемних роздрібних кредитів за рік збільшилася на 0,5 процентного пункту – до 4,6% портфеля, що еквівалентно 1,7 трлн рублів (17 млрд дол)", – зазначають у Центробанку.
З липня 2023 по червень 2024 року обсяг роздрібного кредитного портфеля банків зріс на 23,3%, до 37 трлн рублів (370 млрд дол).
Однак після підвищення ключової ставки з 16% до 21% та згортання пільгової іпотеки темпи кредитування різко впали. У грудні банківський портфель навіть скоротився.
Додатковий тиск на боржників спричинила інфляція, яка вдарила по найбільш вразливих категоріях населення. Особливо постраждали позичальники з високим борговим навантаженням і низькими доходами.
Вийшли на поверхню й старі проблеми: частина боржників, які скористалися кредитними канікулами, після завершення пільгового періоду не змогли повернутися до графіка платежів.
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Нагадаємо:
Банк Росії на засіданні в п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку.
У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.
Бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почав приносити свої сумні плоди.