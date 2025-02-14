Центробанк РФ зберіг рекордну ключову ставку і різко підвищив прогноз щодо інфляції
Банк Росії на засіданні в п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку.
Про це повідомляє регулятор, пише The Moscow Times.
Ставка Центробанку, що регулює вартість кредитів в економіці і прибутковість вкладень у рублі, залишиться на рівні 21% - найвищому для Росії з 2002 року.
"Стійкий інфляційний тиск посилився", - пише ЦБ. Річна інфляція станом на 10 лютого розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року. Місячні темпи інфляції ще вищі, визнає регулятор: з поправкою на сезонність у четвертому кварталі минулого року в річному вираженні вони досягали 12,1%.
"Внесок у динаміку цін вносить і ослаблення рубля, що відбулося восени», - зазначає ЦБ.
Прогноз Центробанку щодо інфляції різко підвищено: якщо в жовтні він чекав її на рівні 4,5-5%, то тепер це 7-8%. У середньому за рік інфляція становитиме 9,1-9,8% - у півтора раза вище, ніж у жовтневих оцінках.
Нагадаємо:
У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.