Центробанк РФ зберіг рекордну ключову ставку і різко підвищив прогноз щодо інфляції

Банк Росії на засіданні в п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку.

Про це повідомляє регулятор, пише The Moscow Times.

Ставка Центробанку, що регулює вартість кредитів в економіці і прибутковість вкладень у рублі, залишиться на рівні 21% - найвищому для Росії з 2002 року.

"Стійкий інфляційний тиск посилився", - пише ЦБ. Річна інфляція станом на 10 лютого розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року. Місячні темпи інфляції ще вищі, визнає регулятор: з поправкою на сезонність у четвертому кварталі минулого року в річному вираженні вони досягали 12,1%.

"Внесок у динаміку цін вносить і ослаблення рубля, що відбулося восени», - зазначає ЦБ.

Прогноз Центробанку щодо інфляції різко підвищено: якщо в жовтні він чекав її на рівні 4,5-5%, то тепер це 7-8%. У середньому за рік інфляція становитиме 9,1-9,8% - у півтора раза вище, ніж у жовтневих оцінках.

Нагадаємо:

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.