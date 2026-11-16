Брюссель хоче надати Україні 45 мільярдів гривень кредиту

Європейська Комісія планує виділити кредит у розмірі 45 мільярдів євро з бюджету ЄС для фінансування України, оскільки Київ стикається з найважчою зимою з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Financial Times.

Наступного року в Україні очікується дефіцит у 70 мільярдів євро. Виконавча влада ЄС пообіцяла допомогти покрити дві третини цієї суми та закликає інших західних союзників посилити свою підтримку.

Єврокомісія запропонує кредит, пропозицію подадуть державам-членам у середу, згідно з інформацією чотирьох осіб, знайомих з планом, пише видання.

Фінансовий механізм буде ідентичний тому, який застосували для Києва минулого року для підтримки існуючого кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Ці кошти були призначені для задоволення фінансових потреб України цього року та наступного, але зростаючий рівень руйнувань, спричинених атаками Росії на країну, збільшив фінансовий дефіцит України.

Новий кредит приблизно на 45 мільярдів євро потребуватиме підтримки з усіх 27 країн ЄС, але Чехія, Словаччина та Угорщина та Болгарія вже заявили, що не братимуть участі у фінансуванні України.

Їхня позиція спонукала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня пригрозити відмовитися від погодження спільного бюджету блоку на 2028-2034 роки, якщо всі країни ЄС не внесуть свій внесок у фінансування України наступного року і в подальшому.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС і найбільшим двостороннім донором для Києва в Європі. Чотири країни, які не хочуть фінансувати України, є чистими отримувачами.

Після погрози Мерца два рішення — щодо фінансування України та спільного бюджету блоку — стали пов'язаними, сказали FT троє людей, обізнаних із ситуацією. Лідери ЄС обговорять обидві питання на саміті в Брюсселі 26 і 27 листопада, прагнучи ухвалити рішення до кінця року.

Поєднання цих двох тем є способом "захистити" фінансування України від майбутніх вето, сказали джерела.

Брюссель і Берлін стурбовані тим, що забезпечення майбутнього фінансування для України стане дедалі складнішим, оскільки блок стикається з низкою виборів у Іспанії, Франції, Італії та Польщі.

Лідерка французьких крайніх правих Марін Ле Пен, яка лідує за результатами опитування напередодні президентських виборів у країні в квітні, вже заявила, що припинить підтримувати Україну, якщо стане наступницею Еммануеля Макрона.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш написав президенту Європейської ради Антоніу Косту, що угода щодо майбутнього фінансування України не може бути умовою для ухвалення наступного бюджету ЄС, зазначає FT.

Навіть країни, які підтримують Україну, такі як Ірландія, також висловили занепокоєння.

"Деякі країни тепер пов'язують це з переговорами щодо [бюджету ЄС], що... мене дещо турбує, але я розумію, чому, адже деякі країни зробили дуже значні внески", — сказав ірландський прем'єр Міхал Мартін на саміті лідерів ЄС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що український прем'єр-міністр Сергій Корецький 16 листопада проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити потреби України на зимовий період.