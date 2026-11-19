Російська Держдума схвалила рекордне зростання витрат на війну в 2027 році та скорочення витрат на медицину і пенсії: на армію та зброю піде кожен третій рубль з казни.

Про це пише The Moscow Times.

Державна Дума на пленарному засіданні в четвер, 19 листопада, у другому, основному читанні прийняла закон про федеральний бюджет на 2027-29 роки, в якому закладено зростання військових витрат до нового рекорду з часів Радянського Союзу та секвестр фінансування за ключовими цивільними статтями, говориться у публікації.

Наступного року російський уряд витратить на армію та закупівлю зброї кожен третій рубль у скарбниці (35%). Стаття "національна оборона" збільшиться на 32% — з 12,9 трлн рублів цього року до 17,1 трлн наступного.

На 7,6%, до 4,6 трлн рублів, зростуть витрати за статтею "нацбезпека", куди закладені бюджети МВС,спецслужб тощо. Разом силові структури "з'їдять" 44% бюджету, або 21,3 трлн рублів.

Витрати на підтримку національної економіки скоротяться на 3%, до 4,62 трлн рублів; на систему ЖКГ— на 8%, до 1,83 трлн рублів; на охорону здоров'я — на 3%, до 1,81 трлн рублів; на соціальну підтримку населення, включаючи трансферт Соціальному фонду РФ на виплати пенсій, — на 6%, до 6,65 трлн рублів.

"Щоб наповнити рекордний військовий бюджет, з наступного року уряд вводить "податок на надприбутки" для золотодобувачів і виробників кольорових металів, до 22% підвищує максимальну ставку ПДФО на "пасивні доходи" фізосіб, включаючи банківські вклади, а також встановлює 22-відсотковий ПДВ для покупок в іноземних інтернет-магазинах", – пише видання.

За розрахунками Мінфіну, наступного року ці податкові новації принесуть 1,5 трлн рублів до бюджету, а в 2028-29 рр. — ще 2,2 трлн.

При чому бюджет залишиться дефіцитним: витрати уряду перевищать доходи на 5,4 трлн рублів у наступному році, 5,1 трлн — у 2028-му і 5,2 трлн — у 2029-му. Цього року, за розрахунками Мінфіну, "діра" в казні вдвічі перевищить початковий план — 7,3 трлн рублів, пише The Moscow Times.

З урахуванням інфляції, в реальному вираженні витрати за незахищеними статтями бюджету в 2027 році будуть скорочені приблизно на 12%. Відносно розміру економіки цивільні витрати казни скоротяться до мінімуму з 2005 року — 9% ВВП.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення до України російська влада не може завершити понад 290 федеральних державних будівельних проєктів на загальну суму 9,5 трлн рублів (доріг, лікарень, підприємств тощо), і "заморожування" об'єктів є маркером серйозних проблем в економіці.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.