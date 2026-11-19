Від початку повномасштабного вторгнення до України російська влада не може завершити понад 290 федеральних державних будівельних проєктів на загальну суму 9,5 трлн рублів (доріг, лікарень, підприємств тощо), і "заморожування" об'єктів є маркером серйозних проблем в економіці.

Про це пише The Moscow Times.

Ще понад 380 запланованих об'єктів на суму щонайменше трильйон рублів навіть не починали будувати, говориться у публікації.

"Це нові дороги, мости, дитячі лікарні та онкоцентри, очисні споруди, наукові лабораторії та промислові підприємства. У більшості випадків причиною перенесення термінів влада називає брак фінансування, рідше — відсутність необхідного обладнання", – пише видання, проаналізувавши реєстри федеральних відомств.

У 2021 році перенесли терміни завершення будівництва 15 об'єктів, у 2022 році терміни здачі зсувалися 24 рази, у 2023 році — 26, у 2024 році — 59, у 2025 році — 86, за неповний 2026 рік — 81 раз.

Деякі об'єкти переносили кілька разів: наприклад, будівництво судового кварталу Верховного суду РФ у Санкт-Петербурзі та Нанотехнологічної лабораторії НІЦ "Курчатовський інститут" переносили чотири рази. Але навіть кількість об'єктів, терміни яких перенесли вперше, зростає з року в рік.

Найдорожчий проєкт, терміни реалізації якого неодноразово переносилися, — газопереробний комплекс в Усть-Лузі (3,5 трлн рублів). Першу чергу планували запустити у 2023 році, другу — до кінця 2024 року.

Другий за вартістю — Північний широтний маршрут загальною вартістю 850 млрд рублів — це залізнична лінія протяжністю понад 700 км, яка має з'єднати Ямало-Ненецький автономний округ та уральську гілку залізниці.

Будівництво розпочалося у 2011 році, неодноразово затягувалося, у результаті в останній редакції федеральних програм відкриття перенесли на 2031 рік.

Перенесли й терміни здачі Курської АЕС-2 (508,7 млрд рублів). Її будівництво розпочалося у 2016 році, відкриття планували на 2022 рік.

До п'ятірки найдорожчих довгобудів входить також автомобільний міст через річку Лену вартістю 174,8 млрд рублів. Його обіцяють побудувати з 2006 року, і терміни будівництва переносили вісім разів.

Економісти порівнюють ситуацію з пізнім радянським періодом, коли будівельні плани систематично зривалися: за даними Держкомстату СРСР, у 1986–1988 роках щороку не вдавалося вчасно ввести в експлуатацію приблизно третину об'єктів найважливішого народногосподарського значення, а у 1989 році — вже кожен другий.

У в 1989 році Рада Міністрів взагалі розпорядилася законсервувати об'єкти, будівництво яких затягувалося, через скорочення фінансування.

"Росія знову йде по стопах Радянського Союзу. Тоді копали котлован, а далі будівництво заморожувалося під приводом того, що колись з'являться гроші", — каже економіст Ігор Ліпсіц.

Як пояснив The Moscow Times один із сенаторів, обізнаний із ситуацією в будівельній галузі, заморожування об'єктів і після розпаду супроводжувало всі великі кризи в Росії та було першим маркером серйозних проблем в економіці.

"Це звичайна практика, яка застосовувалася під час дефолту 1998 року, світової фінансової кризи 2008–2009 років, кризи 2020 року та на початку пандемії. Сьогодні ми зіштовхуємося з не менш значущими проблемами. У влади є напрацьована схема дій, і вона цією схемою керуватиметься", — переконаний співрозмовник видання.

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