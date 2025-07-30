Raiffeisen знову в мінусі в Росії: збиток €861 мільйон через судовий позов

Raiffeisen Bank International (RBI) вдруге за 12 місяців зафіксував чистий збиток у російському підрозділі – 861 млн євро за другий квартал 2025 року.

Про це йдеться у звіті компанії, передає LIGA.net.

Основна причина – судовий позов з боку компанії "Расперія", яку раніше пов'язували з російським олігархом Олегом Дерипаскою. У січні російський суд зобов’язав банк компенсувати збитки на суму понад 2 млрд євро, через що RBI сформував резерви майже на 1,3 млрд.

Попри збитки в Росії, без урахування цього напрямку прибуток групи виріс на 5% і сягнув 567 млн євро. Загальний чистий прибуток Raiffeisen за півріччя — 148 млн євро, що на 89% менше, ніж торік.

Нагадаємо:

Центробанк РФ списав з кореспондентського рахунку австрійського "Райффайзенбанку" на користь компанії "Расперіа" 1,87 мільярда євро за рішенням суду.

Арбітражний суд Калінінградської області в січні 2025 року задовольнив позов МКАО "Расперіа трейдінг лімітед" до Райффайзенбанку, Strabag SE і низки інших іноземних відповідачів про стягнення майже 200 мільярдів рублів.

У 2023 році RBI повідомила, що Райффайзенбанк за 1,5 мільярда євро купить 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag у "Расперіа", яка належала на той момент російському бізнесменові Олегу Дерипасці.

У травні 2024 року RBI відмовився від купівлі акцій Strabag через тиск з боку Вашингтона, і "Расперіа" звернулася до суду РФ, зажадавши компенсацію. Представник Дерипаски повідомив, що бізнесмен більше не має стосунку до "Расперіа".

У результаті "списання Райффайзенбанк" позбувся майже половини з 4,4 млрд євро, які накопичив у Росії після початку великої війни. Це прибуток, який банк не може вивести з країни через обмеження на рух капіталу, введені ЦБ РФ.

Австрійський Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем свого російського підрозділу.