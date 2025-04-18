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Raiffeisen Bank заперечує припинення продажу свого бізнесу в РФ

Віктор Волокіта — 18 квітня, 16:59
Raiffeisen Bank заперечує припинення продажу свого бізнесу в РФ
Getty Images

Австрійський Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем свого російського підрозділу.

Про це повідомив банк у п'ятницю, заперечивши інформацію ЗМІ про припинення цього процесу, пише Reuters.

Раніше 17 квітня Financial Times повідомила, що Raiffeisen призупинив спроби продати свій дочірній банк у РФ на тлі потепління у відносинах Росії та США.

Представник банку сказав Reuters, що ці повідомлення ЗМІ не відповідають дійсності.

"Процес продажу не зупинено і не поставлено на паузу, він триває", - сказав представник банку.

Кремль повідомив, що не володіє інформацією про повідомлення FT і що банк продовжує свою діяльність у Росії.

Нагадаємо:

Консолідована російська філія австрійського Raiffeisen Bank International продовжує утримувати та просувати інвестиції в російські державні та приватні організації, які перебувають під санкціями.

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