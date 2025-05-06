Росія конфіскувала майже два мільярди євро у Raiffeisen Bank

Центробанк РФ списав з кореспондентського рахунку австрійського "Райффайзенбанку" на користь компанії "Расперіа" 1,87 мільярда євро за рішенням суду.

Про це повідомив у вівторок Raiffeisen Bank International.

Як пише The Moscow Times, тринадцятий арбітражний апеляційний суд Санкт-Петербурга відхилив 24 квітня скаргу "Райффайзенбанку" за позовом "Расперіа" на 2 мільярди євро і залишив чинним рішення суду першої інстанції, після чого воно набуло чинності.

"Расперіа" звернулася до Центрального банку 30 квітня з проханням примусово виконати рішення суду шляхом списання з кореспондентського рахунку "Райффайзенбанку".

"30 квітня суму в розмірі 174,221 мільярда рублів Центробанк РФ списав або вилучив з кореспондентського рахунку АТ "Райффайзенбанк" у ЦБ РФ на користь "Расперіа", - повідомив RBI.

Відсотки на 174 мільйони євро залишаються непогашеними.

Нагадаємо:

Арбітражний суд Калінінградської області в січні 2025 року задовольнив позов МКАО "Расперіа трейдінг лімітед" до Райффайзенбанку, Strabag SE і низки інших іноземних відповідачів про стягнення майже 200 мільярдів рублів.

У 2023 році RBI повідомила, що Райффайзенбанк за 1,5 мільярда євро купить 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag у "Расперіа", яка належала на той момент російському бізнесменові Олегу Дерипасці.

У травні 2024 року RBI відмовився від купівлі акцій Strabag через тиск з боку Вашингтона, і "Расперіа" звернулася до суду РФ, зажадавши компенсацію. Представник Дерипаски повідомив, що бізнесмен більше не має стосунку до "Расперіа".

У результаті "списання Райффайзенбанк" позбувся майже половини з 4,4 млрд євро, які накопичив у Росії після початку великої війни. Це прибуток, який банк не може вивести з країни через обмеження на рух капіталу, введені ЦБ РФ.

Австрійський Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем свого російського підрозділу.