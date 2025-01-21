Суд у Росії зобов’язав Raiffeisen сплатити два мільярди євро штрафу: причина

Російський суд зобов’язав австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виплатити понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) як компенсацію збитків російському співвласнику компанії Strabag – інвесткомпанії "Расперія".

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стало одним із найбільших судових позовів проти західної компанії, що продовжує працювати в Росії, і передбачає рекордну компенсацію за завдані збитки.

Андрій Тимчук, партнер юридичної фірми Delcredere, яка представляє інтереси Raiffeisen, заявив, що "цей позов із грубими порушеннями правил – спроба змусити продати заблоковані активи через російський суд".

Він також додав, що суд обмежував підсудних у праві висловлюватися, подавати клопотання та надавати докази, а рішення було ухвалене на користь "Расперії" поспішно.

"Під час засідання у залі перебували невідомі озброєні люди в балаклавах, яких посадили поруч із підсудним для очевидного тиску", – додав Тимчук.

Позов був поданий "Расперією" до австрійських акціонерів Strabag, самої компанії та російського підрозділу Raiffeisen.

У 2023 році RBI мав намір придбати за 1,5 мільярда євро частку "Расперії" у Strabag. Проте банк відмовився від угоди через занепокоєння санкціями США, які визнали "Расперію" частиною групи компаній, пов’язаних із російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Raiffeisen досі має в Росії активи вартістю близько 6 мільярдів євро, отримані від міжнародних платежів і депозитів.

Нагадаємо:

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.

Арбітражний суд Калінінградської області РФ наклав арешт на акції російського Райффайзенбанку як забезпечення за позовом Rasperia Trading Limited.