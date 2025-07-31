Рада розгляне законопроєкт про збільшення оборонних видатків на понад 400 мільярдів

Верховна Рада сьогодні, 30 липня, планує розглянути новий законопроєкт №13573 щодо змін до державного бюджету-2025.

Про це повідомляє голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Законопроєкт був терміново зареєстрований напередодні після консультацій керівництва парламенту та фракцій.

Новий документ передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн:

115 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 млрд грн — на закупівлю та виробництво озброєння, техніки та дронів;

решта — на інші потреби війська.

Крім того, в законопроєкті передбачено новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року:

60% — Міністерству оборони на дрони, зброю та техніку;

30% — Держспецзв’язку на дрони;

10% — безпосередньо на потреби бойових бригад.

Фінансування змін відбуватиметься за рахунок:

додаткового розміщення ОВДП (+184,9 млрд грн),

перевиконання доходів бюджету (+147,5 млрд грн),

скорочення витрат на погашення та обслуговування боргу (76,3 млрд грн разом).

Цей крок має вирішити критичну проблему серпневих виплат військовим, оскільки попередній законопроєкт №13439-3 наразі не може бути розглянутий через політичні заперечення.

Співрозмовники ЕП у Раді пояснюють, що вже ухвалений у першому читанні законопроєкт зі змінами до бюджету наразі заблокований, оскільки парламентські фракції відмовляються його підтримувати з різних міркувань. Наприклад, група Довіра вимагає підписання закону з соєвими правками, ЄС - виключити норму про вилучення 8 млрд з міста Києва, Голос - призначення голови митниці.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям, які чинять опір вторгненню Росії, щоб зменшити нестачу новобранців.

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн.

Раніше про те, що нестачу у державному бюджеті на 2025 рік будуть перекривати не за рахунок підвищення податків, а за рахунок інших джерел надходжень,заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.