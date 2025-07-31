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Рада рассмотрит законопроект об увеличении оборонных расходов более чем на 400 миллиардов

Алексей Артемчук — 31 июля, 09:31
Рада рассмотрит законопроект об увеличении оборонных расходов более чем на 400 миллиардов
Getty Images

Верховная Рада сегодня, 31 июля, планирует рассмотреть новый законопроект №13573 об изменениях в государственный бюджет-2025.

Об этом сообщает председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Законопроект был срочно зарегистрирован накануне после консультаций руководства парламента и фракций.

Новый документ предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн:

  • 115 млрд грн - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны;
  • 216 млрд грн - на закупку и производство вооружения, техники и дронов;
  • остальное - на другие нужды войска.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года:

  • 60% - Министерству обороны на дроны, оружие и технику;
  • 30% - Госспецсвязи на дроны;
  • 10% - непосредственно на нужды боевых бригад.

Финансирование изменений будет происходить за счет:

  • дополнительного размещения ОВГЗ (+184,9 млрд грн),
  • перевыполнения доходов бюджета (+147,5 млрд грн),
  • сокращения расходов на погашение и обслуживание долга (76,3 млрд грн вместе).

Этот шаг должен решить критическую проблему августовских выплат военным, поскольку предыдущий законопроект №13439-3 пока не может быть рассмотрен из-за политических возражений.

Собеседники ЭП в Раде объясняют, что уже принятый в первом чтении законопроект с изменениями в бюджет сейчас заблокирован, поскольку парламентские фракции отказываются его поддерживать по разным соображениям. Например, группа Доверие требует подписания закона с соевыми правками, ЕС - исключить норму об изъятии 8 млрд из города Киева, Голос - назначения главы таможни.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим, которые сопротивляются вторжению России, чтобы уменьшить нехватку новобранцев.

Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн.

Ранее о том, что недостаток в государственном бюджете на 2025 год будут перекрывать не за счет повышения налогов, а за счет других источников поступлений,заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Рада рассмотрит законопроект об увеличении оборонных расходов более чем на 400 миллиардов
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