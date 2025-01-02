Середня зарплата держслужбовця зросла: хто отримує найбільше

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 62 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні.

Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за листопад 2024 року.

В січні середня зарплата чиновників становила 38,6 тис. грн.

Найбільші зарплати отримують в Антимонопольному комітеті України. У середньому її працівники отримують 118,7 тис. грн.

На другому місці – Міністерство юстиції з 100,5 тис грн.

На третьому - Центральна виборча комісія з 97 тис грн.

Нагадаємо:

У третьому кварталі 2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла до 21 946 гривень. Це на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.