Новини 31 серпня: надскладна бесіда з МВФ, у Києві хочуть послабити комендантську

Про МВФ: Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав "надскладною" розмову з представниками місії МВФ та заявив, що стан публічних фінансів України "не залишає поля для оптимізму".

Про Київ: Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Про зарплату в Україні: У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 243 грн, що на 1,6% менше, ніж у червні.

Про Starlink в РФ: Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.

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