Уряд спрямував 57,4 мільярда на зарплати вчителів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл освітньої субвенції місцевим бюджетам на вересень – грудень 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Так, бюджети територіальних громад отримають 57,4 млрд грн для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня.

Ще 25,8 млрд грн перерозподілили між бюджетними програмами МОН для забезпечення цього підвищення.

Також уряд змінив окремі показники Формули розподілу освітньої субвенції. З 1 вересня 2026 року граничну розрахункову наповнюваність класів для початкової школи встановлено на рівні не вище 24 учнів. Окрім цього з 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися.

Нагадаємо:

Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти – це понад сто проєктів у регіонах.