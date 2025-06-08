Прокурор не відсудив мільйони за несвоєчасні поставки військовим: неточно порахував

Прокурор відсудив у ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Вольтаж" лише 1,265 млн грн за прострочене постачання обладнання, хоча намагався через суд стягнути з компанії на користь військових 13,35 млн грн пені та штрафу.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 19 травня.

У травні 2024 військова частина замовила ТОВ "Вольтаж" акумуляторні батареї за 21,17 млн грн. Строк постачання - до 30.06.2024.

За даними керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону (прізвище у Судовому реєстрі приховане), "Вольтаж" своєчасно, згідно з договором, поставив акумулятори лише на 1,7 млн грн (інше обладнання було поставлене пізніше строків, вказаних в угоді). Тому за прострочене постачання обладнання прокурор хотів через суд стягнути 13,35 млн грн пені та штрафу.

Водночас суд, дослідивши розрахунок прокурора щодо пені, дійшов висновку про його неточність.

"Прокурор нарахував пеню за одні й ті самі дні прострочення по декілька разів з різними сумами", - йдеться у судовому рішенні.

Тому суддя І.В. Алєєва, здійснивши власний математичний розрахунок, дійшла висновку, що вимога прокурора про стягнення пені підлягає частковому задоволенню - 2,53 млн грн, а не 8,39 млн грн, як вимагала прокуратура.

Крім того, суд відхилив вимогу прокурора про стягнення з компанії 4,96 млн грн штрафу, інакше це "призведе до подвійного застосування до боржника одного виду юридичної відповідальності".

Суд також врахував, що прибуток ТОВ "Вольтаж" за 2024 рік становив усього 2,65 млн грн, майнові втрати у військової частини відсутні, тому зменшив розмір пені до 1,265 млн грн (на 50 % від задоволеної суми).

Прокуратура подала апеляцію.

Власницею та керівницею київського ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Вольтаж" є Наталія Єременко. Підприємство зареєстроване в її квартирі. Основний вид діяльності - виробництво батарей та акумуляторів.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка хотіла відсудити у підприємства "Гефест Технікс" гроші за несвоєчасний ремонт авто для військових.