На Київщині викрили оборудки з "єВідновленням" на 25 мільйонів гривень

У Київській області викрили схему, організовану посадовими особами: неушкоджені будинки видавали за зруйновані, що дозволило в рамках програми "еВідновлення" незаконно отримати 25 млн грн державних компенсацій.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Будинки, які не були зруйновані внаслідок російської агресії, а в окремих випадках взагалі не мали пошкоджень, у документах оформляли як зруйновані.

Під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури про підозру повідомлено 14 особам.

"Схема діяла в Бородянській громаді протягом 2022–2025 років. Її організували окремі посадові особи. До схеми залучали місцевих мешканців, які подавали документи на компенсацію", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щоб створити підстави для виплат, до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі вносили неправдиві відомості про характер і ступінь пошкодження будинків — аж до їхнього нібито повного знищення.

На підставі цих документів заявникам призначали компенсації, а отримані з бюджету кошти надалі розподіляли між учасниками схеми. За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

Серед 14 підозрюваних: організатор та двоє виконавців організованої групи, пособник, сім власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.

Залежно від ролі та дій кожного з них, їхні дії кваліфіковано, зокрема, за фактами заволодіння бюджетними коштами, замаху на їх заволодіння, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, підробки документів, несанкціонованих дій з інформацією та службового підроблення.

У ході досудового розслідування один із підозрюваних добровільно відшкодував понад 3 млн грн завданих збитків та перерахував ще 3 млн грн на потреби Збройних Сил України.

Досудове розслідування ведуть слідчі Бучанського РУП ГУНП у Київській області, оперативний супровід — ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо:

У Києві прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючі будівлі: схема дозволяє незаконно заволодіти комунальною землею вартістю понад 57 мільйонів гривень.

Прокуратура повідомила мешканцю Києва про підозру в шахрайстві на суму майже 1,2 мільйона гривень: він обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, знаючи, що ці землі передати безкоштовно неможливо.