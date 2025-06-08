Неточно посчитал: прокурор не отсудил миллионы за несвоевременные поставки военным

Прокурор отсудил у ООО "Научно-производственное предприятие "Вольтаж" только 1,265 млн грн за просроченную поставку оборудования, хотя пытался через суд взыскать с компании в пользу военных 13,35 млн грн пени и штрафа.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 19 мая.

В мае 2024 года военная часть заказала ООО "Вольтаж" аккумуляторные батареи за 21,17 млн грн. Срок поставки - до 30.06.2024.

По данным руководителя Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона (фамилия в Судебном реестре скрыта), "Вольтаж" своевременно, согласно договору, поставил аккумуляторы только на 1,7 млн грн (остальное оборудование было поставлено позже сроков, указанных в соглашении). Поэтому за просроченную поставку оборудования прокурор хотел через суд взыскать 13,35 млн грн пени и штрафа.

В то же время суд, исследовав расчет прокурора по пени, пришел к выводу о его неточности.

"Прокурор насчитал пеню за одни и те же дни просрочки по несколько раз с разными суммами", - говорится в судебном решении.

Поэтому судья И.В. Алеева, осуществив собственный математический расчет, пришла к выводу, что требование прокурора о взыскании пени подлежит частичному удовлетворению - 2,53 млн грн, а не 8,39 млн грн, как требовала прокуратура.

Кроме того, суд отклонил требование прокурора о взыскании с компании 4,96 млн грн штрафа, иначе это "приведет к двойному применению к должнику одного вида юридической ответственности".

Суд также учел, что прибыль ООО "Вольтаж" за 2024 год составила всего 2,65 млн грн, имущественные потери у воинской части отсутствуют, поэтому уменьшил размер пени до 1,265 млн грн (на 50 % от удовлетворенной суммы).

Прокуратура подала апелляцию.

Владелицей и руководительницей киевского ООО "Научно-производственное предприятие "Вольтаж" является Наталья Еременко. Предприятие зарегистрировано в ее квартире. Основной вид деятельности - производство батарей и аккумуляторов.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны, которая хотела отсудить у предприятия "Гефест Техникс" деньги за несвоевременный ремонт авто для военных.