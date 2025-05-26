Mono вперше втратив активні картки, Приват і Ощад зміцнюють позиції

У першому кварталі 2025 року в Україні стало на 5,42 млн більше діючих платіжних карток — їхня загальна кількість сягнула 137,4 млн.

Про це пише Interfax-Україна з посиланням на дані НБУ.

Водночас активних карток побільшало лише на 0,71 млн — до 59,4 млн. Лідером ринку залишився державний ПриватБанк, який з січня по березень збільшив кількість діючих карток на 2,6% — до 58,17 млн, а активних — на 1,4%, до 31,97 млн.

Вперше за тривалий час скорочення активних карток зафіксували в Універсал Банку (mono) — мінус 0,6% або 60 тисяч, до 9,72 млн. Хоча загальна кількість його карток зросла на 0,94 млн — до 24,18 млн.

Ощадбанк, який посідає третє місце за загальною кількістю карток, за квартал додав 1,49 млн — до 19,22 млн, а також наростив активні картки на 2,9% — до 8 млн.

Третє місце за приростом активних карток посів А-Банк — плюс 2,8% до 1,84 млн. Загалом кількість його карток сягнула 9,52 млн.

Райффайзен Банк завершив квартал із 2,38 млн активних карток (+0,7%), а Альянс Банк показав найбільший відносний приріст — +45,7% (до 0,11 млн).

ПУМБ додав 0,25 млн діючих карток — до 6,4 млн, але приріст активних був незначним — лише 0,2%. Натомість Сенс Банк скоротив кількість карток одразу на 12,5% — до 2,2 млн, активних — до 0,58 млн.

У топ-10 за кількістю активних карток також увійшли Укрсиббанк (0,89 млн), Укргазбанк (0,50 млн) та ОТП Банк (0,40 млн).

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