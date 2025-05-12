Військові без кредитів: Monobank пояснив, чому обнуляє ліміти

Військові скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти. У Monobank пояснили причини.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, банк дотримується норми закону, яка забороняє нараховувати відсотки й штрафи військовослужбовцям. Але нові кредити без відсотків видавати не можуть, бо таких ресурсів у банку немає.

"Ми не знаємо, хто з клієнтів є військовим, а хто ні. Якщо клієнт звертається й просить застосувати норму закону — ми негайно це робимо. Але попереджаємо: нові транші безкоштовних кредитів ми надати не зможемо, бо в нас немає безкоштовних депозитів", — написав Гороховський.

За його словами, така ж позиція і в інших великих банків. Monobank виконує закон: за чинними кредитами військовим не нараховують відсотки, але й не видають нових.

"Мені дуже шкода. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити", — додав він.

Гороховський вважає, що проблему створено самим законом, адже держава не передбачила механізм компенсації втрат банків: "Банки не працюватимуть на збиток — це очевидно. І не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити".

Нагадаємо:

Військові скаржаться, що після звернення до банку із проханням скасувати відсотки за законом, їм повністю обнуляють кредитні ліміти. Дехто з клієнтів зазначає, що раніше мав високий ліміт і справно платив, але після активації пільги доступ до кредиту зник.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.