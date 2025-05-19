НБУ підрахував суму прибутку банків за перший квартал 2025 року

В першому кварталі 2025 року платоспроможні банки отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Протягом першого кварталу цього року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви", – йдеться в повідомленні.

За перший квартал чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті, зазначають в НБУ.

Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.

За даними НБУ, чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу в першому кварталі.

"З огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат операційна ефективність банків зросла. Операційно збитковими за квартал були 11 банків з 60", – повідомили в Нацбанку.

Нагадаємо:

Чистий прибуток банків в Україні за 2024 рік склав 103,7 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж роком раніше. Найбільша частка прибутку - 39% - припала на державний Приватбанк.