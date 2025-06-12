Мошенники от имени налоговой рассылают письма для якобы привлечения средств на нужды ВСУ

Мошенники используют имя Государственной налоговой службы и представителей региональных управлений якобы для привлечения средств на нужды ВСУ.

Об этом сообщилпредседатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

"Получил информацию, что такие письма присылают налогоплательщикам. Сразу подчеркиваю! Это фейк! Налоговая не причастна к этой рассылке. Ее цель - обмануть предпринимателей и дискредитировать налоговую службу", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, налоговая подготовила обращение к правоохранителям с заявлением о совершении мошеннических действий.

Кравченко призвал всех плательщиков быть осмотрительными.

"Получили подобное сообщение - немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщайте в ГНС", - отметил он.

Напомним:

В конце мая Государственная налоговая служба Украины фиксировала новую волну массового распространения фейковых электронных писем от ее имени.

В июне Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ - в теме письма и названии прилагаемого файла.