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В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Альона Кириченко — 12 червня, 15:55
В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
НБУ

Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України", – йдеться в повідомленні.

В НБУ закликали не завантажувати файли, додані до таких листів, а також не переходити за доданими посиланнями.

Також в Нацбанку підкреслили, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Державна податкова служба України фіксувала нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів від її імені.

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