На Закарпатті викрили земельні оборудки за участі депутатів

На Закарпатті викрили організовану групу, учасники якої незаконно оформлювали і продавали землю поблизу Ужгорода: слідчі перевіряють законність приватизації понад ста ділянок, організатора затримали під час спроби втечі з України.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За версією слідства, схему організували двоє депутатів Баранинської сільської ради. До неї залучили колишнього підприємця та жінку, яка виконувала поточні доручення.

Упродовж 2024–2026 років учасники групи використовували підроблені архівні документи й довідки, щоб оформлювати землі в комерційно привабливих місцях.

Для цього знаходили місцевих жителів, яким ще у 1990-х роках сільрада передавала землю, однак право власності на неї належно не оформлювали, розповіли у прокуратурі.

На підставі підроблених довідок виготовляли землевпорядну документацію від імені сертифікованого інженера без його відома. У документах вказували неправдиве розташування ділянок, фактично переносячи їх на дорожчі землі.

Потім недостовірні дані вносили до Державного земельного кадастру, ділянки оформлювали на підставних осіб, ділили, об'єднували та продавали.

"Наразі задокументовано незаконне оформлення 10 ділянок у селі Великі Лази. Також учасники групи намагалися продати близько 3 га землі на території оглядового майданчика в мікрорайоні Горяни за 270 тис. доларів", – говориться у повідомленні.

Під час понад 40 обшуків вилучено земельну документацію, комп'ютерну техніку, готівку та інші докази. Усіх чотирьох учасників групи затримали, одного з депутатів — під час спроби втечі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від одного до трьох мільйонів гривень. Прокуратура оскаржила частину судових рішень щодо розміру застави.

"Крім того, за даними слідства, один із депутатів доручив рідному братові забрати зі сховку гроші, ймовірно отримані від незаконного продажу землі, щоб внести за нього 3 млн грн застави", – розповіли у прокуратурі.

Після обміну валюти брата депутата затримали. У нього вилучили понад 2,4 млн грн, ще 54 тис. доларів — в обмінному пункті. У сховку також знайшли готівку та значний обсяг земельної документації.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробленні документів.

Братові одного з організаторів інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі. Суд узяв його під варту з альтернативою застави понад 2,1 млн грн.

Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про арешт майна та повернення земельних ділянок у власність громади й держави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головне управління Нацполіції у Закарпатській області за оперативного супроводу підрозділів УСР та СБУ.

Нагадаємо:

Раніше на Закарпатті суд задовольнив позови прокуратури щодо повернення 64 га лісу у схемі захоплення земель для резиденції ексдепутата Віктора Медведчука.