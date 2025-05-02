"Сливали" информацию ГНС Telegram-каналу: двое налоговиков получили подозрения

Двое должностных лиц налоговой службы из Днепропетровской и Полтавской областей, которые передавали информацию ГНС, получили сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, в течение 2024 года чиновники копировали информацию из Единого реестра налоговых накладных о налогоплательщиках. Далее они раскрывали ее посторонним лицам, в частности администратору одного из Telegram-каналов, который ее сбывал.

"Слитая" информация содержала данные о финансовой деятельности компаний, цены на товары, контрагентов.

"Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве", - добавил Кравченко.

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Напомним:

Более 1000 украинских предприятий в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов.