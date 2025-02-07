Вартість огірків за тиждень зросла на 23%: яка причина

На українському ринку огірки коштують 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що на 23% вище, ніж тижнем раніше.

Про це пише EastFruit.

Зазначається, що причиною зростання цін на огірки є активація попиту на них на фоні відносно низької пропозиції цієї продукції. Так, на сьогоднішній день основна пропозиція огірків є виключно імпортною, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок з новим оборотом не раніше середини поточного місяця.

При цьому, незважаючи на подорожчання огірків, на сьогоднішній день вони коштують в середньому на 12% дешевше, ніж на початку лютого минулого року.

Нагадаємо:

В Україні цибуля коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Українські фермери зараз продають картоплю за ціною 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), що на 10% дешевше, ніж тиждень тому.