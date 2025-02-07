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В Україні на 10% подешевшала картопля: скільки вона зараз коштує

Альона Кириченко — 7 лютого, 15:45
В Україні на 10% подешевшала картопля: скільки вона зараз коштує
Getty Images

Українські фермери зараз продають картоплю за ціною 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), що на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

На думку учасників ринку, основним приводом для перегляду цін на картоплю стало зниження купівельної активності. Крім того, якість пропонованої продукції вже помітно погіршилася через тривале зберігання, і фермери досить охоче поступаються ціною при реалізації великих обсягів.

Зазначається, що незважаючи на зниження цін, на даний момент картопля в Україні коштує в середньому на 21% дорожче, ніж на початку лютого 2024 року.

Нагадаємо:

В Україні цибуля коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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В Україні на 10% подешевшала картопля: скільки вона зараз коштує
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