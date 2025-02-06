В Україні подешевшала цибуля: яка її вартість

В Україні цибуля коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами аналітиків, минулого тижня багато фермерів утримувалися від реалізації цибулі, сподіваючись на підвищення відпускних цін, а вже цього тижня вони вирішили розпочати продаж наявних запасів через поступове зниження якості цієї продукції.

Водночас власники якісної цибулі вирішили її поки не продавати і заявили про свій намір відновити реалізацію не раніше березня поточного року.

За підрахунками експертів, ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Нагадаємо:

Наприкінці січня в Україні вартість столових буряків складала 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж тижнем раніше.