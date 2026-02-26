Українська правда
Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 27 лютого

Артур Крижний — 26 лютого, 17:20
У п'ятницю, 27 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 6 копійок до 51,02 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 4 копійки до 43,20 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 27 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 43,20 грн (43,24 грн станом на 26 лютого);
  • 1 євро – 51,02 грн (50,96 грн станом на 26 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн

