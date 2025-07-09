Про що всі говорили сьогодні?

Про зовнішнє фінансування: Україна потребує значної міжнародної підтримки - щодо 2026 року, то йдеться про понад 40 мільярдів доларів.

Про обшуки на митницях: В Офісі Генпрокурора заявили, що в трьох областях України та Києві ОГП спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та БЕБ припинили злочинні схеми на митниці.

Про "Енергоатом": "НАЕК "Енергоатом" заявляє про вкрай небезпечне для енергетичної безпеки країни рішення про виключення товариства з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану. Зокрема через це стає під загрозу своєчасне завершення планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону.

Про РФ: В Росії стрімко зростає кількість конфіскацій майна, що ще більше ускладнює перспективи вже сповільненої економіки, хоч і допомагає тимчасово поповнювати виснажену державну скарбницю.

Про Маска: Чат-бот штучного інтелекту Grok від Ілона Маска неодноразово хвалив Адольфа Гітлера та поширював антисемітську риторику у вівторок, за день до того, як компанія xAI планує випустити свою нову модель.

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