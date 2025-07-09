Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків

В Офісі Генпрокурора заявили, що в трьох областях України та Києві ОГП спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та БЕБ припинили злочинні схеми на митниці.

Про це повідомили в пресслужбах ОГП та БЕБ.

За її даними, правоохоронці викрили діяльність групи осіб, під керівництвом чинного заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України.

Слідство встановило, що він залучив посадовців ГО "Міжнародна дипломатична місія "Організація Безпеки Спільноти Європи", які під виглядом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні налагодили механізм одержання "винагороди" за видачу псевдо посвідчень ОБСЄ громадянам України.

Ці "посвідчення" надавали змогу уникнути мобілізації.

Посадовця затримано, готується повідомлення про підозру.

Також під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів ліквідовано ще низку злочинних схем на митницях у різних регіонах України.

Зокрема обшуки здійснювалися на Чернівецькій митниці в межах розслідування факту контрабанди цигарок.

За даними БЕБ, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне" Чернівецької митниці з території України до Румунії було незаконно вивезено велику партію тютюнових виробів, задекларованих як мінеральна вата.

Вантажівку з контрабандним вантажем затримали румунські прикордонники, у транспортному засобі виявлено та вилучено понад 130 тисяч пачок сигарет, орієнтовною вартістю 11 млн грн.

Перевіряється можлива причетність посадових осіб митниці до організації контрабандного каналу.

Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці на вимаганні з підприємців неправомірну вигоду у безперешкодному вивозу товарів з України.

Крім цього проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині, які за митне оформлення продукції без сплати митних платежів отримували неправомірну вигоду.

За даними ОГП, посадовців Волинської регіональної митниці підозрюються у завданні збитків державному бюджету на майже 2,7 млн грн. Їх викрито на безпідставному оформленні безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

Нагадаємо:

На митницях у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях правоохоронці 9 липня проводять масштабні обшуки.