На енергоблоках АЕС можуть зупинитись ремонтні роботи: "Енергоатом" пояснив причину

"НАЕК "Енергоатом" заявляє про вкрай небезпечне для енергетичної безпеки країни рішення про виключення товариства з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Це стало підставою для примусового стягнення Державною виконавчою службою 126 млн грн з рахунку Енергоатома. Ці кошти, замість фінансування ремонтної кампанії енергоблоків, вже вилучені з рахунків товариства", – йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зауважили, що списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією рф і відповідно під обставинами форс-мажору.

Подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства, наголосили в "Енергоатомі".

Наголошується, що такі рішення ставлять під реальну загрозу:

своєчасне завершення планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону;

стабільну роботу енергоблоків, що забезпечують до 60% електроенергії країни;

виконання контрактів із міжнародними партнерами;

соціальні виплати понад 30 тисячам працівників підприємства.

В "Енергоатомі" закликали:

переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому;

повернути Енергоатому статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності;

забезпечити захист державної енергетичної компанії від фінансового тиску, що може дестабілізувати енергосистему країни напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо:

4 липня ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.