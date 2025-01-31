Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель

Міністерство юстиції України пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

В результаті, 31 січня 2025 року було скасоване рішення від 29.01.2025, згідно з яким керівником найбільшого органу з закупівлі озброєнь знову стала Марина Безрукова.

Міністерство юстиції України прийняло рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

Жумаділов А.К. набуває статусу представника ДП "Агенція оборонних закупівель" з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування"

Безрукова М.В. зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування"

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Нагадаємо:

25 січня, після відповідного рішення Міноборони, керівником Агенції оборонних закупівель став директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Попередня директорка органу Марина Безрукова заявила про тиск і неправомірність такого рішення.

29 січня керівницею АОЗ знову стала Марина Безрукова.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.