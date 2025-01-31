Міноборони повідомило, хто фактично керуватиме Агенцією оборонних закупівель

Контракт між Мариною Безруковою та Агенцією оборонних закупівель завершується 31 січня і не буде продовжуватися.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, і вона припиняє виконання обов’язків голови АОЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова.

Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

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Нагадаємо:

Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.

31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.